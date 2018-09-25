25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии ужесточают миграционную политику, сообщает агентство ANSA.

Указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев одобрен Советом министров Италии. Законопроект был предложен вице-премьером, главой МВД Италии Маттео Сальвини, который активно выступает за прекращение приема мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. По его мнению, новый декрет сделает итальянское законодательство более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения.

Документ расширяет список преступлений, после которых претендент на убежище теряет свой статус и подлежит выдворению. Кроме того, указ позволяет лишать гражданства иностранцев, которые представляют угрозу национальной безопасности. По прогнозам Маттео Сальвини, такие меры позволят стране экономить ежегодно не менее 1,5 млрд евро.

Указ получит статус закона после одобрения парламентом, на что отводится 60 дней. -0-