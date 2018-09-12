12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедорожник врезался в толпу в Китае, три человека погибли, 43 пострадали, сообщает газета Paper.

Трагедия случилась на одной из площадей города Хэнъян в китайской провинции Хунань 12 сентября в 19.40 по местному времени.

Водитель внедорожника задержан, им оказался 54-летний местный житель. По данным местных СМИ, мужчина был неоднократно судим и болен раком, обозлен на общество.-0-