Во Флоренции за еду на исторических улицах могут оштрафовать на €500

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теперь туристам во Флоренции грозит штраф от €150 до €500 за употребление пищи на улице, сообщает британская газета Express.
Запрет будет распространятся только в исторической части Флоренции - на улице Via de' Neri, знаменитой своими магазинами с различными кулинарными изысками, и соседних районов, в том числе дороги до популярной галереи Уффици. Запрет на употребление пищи в центре города будет действовать с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 22.00.
Городские власти приняли это решение в связи с частыми конфликтами между местными жителями и туристами. Гости города обычно размещаются с едой на ступеньках и мешают флорентийцам попасть домой. Недавнее происшествие, когда испанские туристы избили местного лавочника, который потребовал, чтобы они прекратили есть перед входом в его магазин, видимо, стало последней каплей, и власти решили урегулировать споры путем введения такого запрета.
Запрет продлится до 6 января 2019 года. -0-
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