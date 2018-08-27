Во Флориде геймер устроил стрельбу на турнире, погибли 2 человека

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Джексонвилле (США, штат Флорида) геймер устроил 26 августа стрельбу на турнире по видеоигре. Погибли два человека и сам стрелявший. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на полицию штата.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Отмечается, что трагедия произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Один из участников турнира по компьютерной игре Madden '19 (симулятор американского футбола) после проигрыша открыл огонь по другим посетителям соревнований. Турнир транслировался онлайн. На видео с соревнований слышна серия выстрелов.

Как сообщают "РАИ Новости", полиция установила личность стрелявшего во Флориде. Им оказался 24-летний участник турнира Дэвид Кац. По словам местного шерифа Майка Уильямса, геймер застрелил двух человек и ранил 11, после чего покончил с собой. Девять человек были госпитализированы, еще двое добрались до клиники самостоятельно.

Полиция установила личность стрелявшего во Флориде "Стрельбу устроил 24-летний Дэвид Катц, с собой у него был по меньшей мере один пистолет", - сказал шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

Президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт поставлены в известность о случившемся.

Jacksonville Landing - крупный торговый и ресторанный центр в центре города на берегу реки Сент-Джонс.

Madden '19 - последняя игра в популярной серии симуляторов американского футбола, издаваемой компанией Electronic Arts. Издатель вместе с несколькими спортивными каналами проводит общенациональный чемпионат по игре, промежуточные этапы проходят в небольших городах по всей Америке. Приз за победу составляет $25 тыс. Зарегистрировать команду и принять участие могут все желающие. Финал чемпионата должен пройти в сентябре этого года.

Во Флориде в последние годы произошло несколько случаев стрельбы в общественных местах, в том числе - в ночном клубе Pulse в Орландо и в средней школе имени Марджори Стоунмен Дуглас.-0-