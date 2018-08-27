Во Флориде в результате стрельбы погибли не менее четырех человек

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 4 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 26 августа на территории рыночно-развлекательного комплекса The Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания CBS.

Стрельба была открыта на кибертурнире, стрелявший сделал это, проиграв в видеоигру. Убив несколько человек, он покончил с собой.

Еще 11 человек пострадали.

Подозреваемый убит на месте. В полиции США сообщили, что пока не удалось его опознать.-0-