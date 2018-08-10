Во Франции без вести пропали туристы во время сплава на каноэ

Группа туристов из 18 человек пропала во время сплава на каноэ по реке Ардеш на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.

В поисковой операции участвуют сто жандармов, задействованы три вертолета. Ситуация осложняется обильными осадками и повышением уровня воды в реке.

Во Франции объявлен оранжевый, уровень опасности из-за гроз и града. О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупредили жителей в Приморских Альпах, Дроме, Соне и Луаре, Варе, Воклюзе и других департаментах страны. Грозы и ливни происходят во Франции из-за аномальной жары, последние несколько недель температура воздуха в стране достигала 40 градусов Цельсия.