Во Франции без вести пропали туристы во время сплава на каноэ

Группа туристов из 18 человек пропала во время сплава на каноэ по реке Ардеш на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.
В поисковой операции участвуют сто жандармов, задействованы три вертолета. Ситуация осложняется обильными осадками и повышением уровня воды в реке.
Во Франции объявлен оранжевый, уровень опасности из-за гроз и града. О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупредили жителей в Приморских Альпах, Дроме, Соне и Луаре, Варе, Воклюзе и других департаментах страны. Грозы и ливни происходят во Франции из-за аномальной жары, последние несколько недель температура воздуха в стране достигала 40 градусов Цельсия.
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