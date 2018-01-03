Во Франции неизвестные ограбили антикварный салон на сотни тысяч евро

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные грабители похитили ювелирные изделия стоимостью несколько сотен тысяч евро из антикварного салона в городе Сен-Тропе (юго-восток Франции), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Parisien.

ЧП произошло вечером 2 января. Грабителей в масках было четверо. Вооружившись помповыми ружьями и автоматом Калашникова, они ворвались в лавку, приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности.

Когда преступники собирались скрыться, они натолкнулись на патруль жандармерии. Началась погоня на автомобилях, в ходе которой злоумышленники несколько раз обстреляли жандармов. Никто из стражей порядка не пострадал.

Преступников задержать не удалось. Сейчас ведутся их поиски.-0-