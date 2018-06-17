17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции женщина с ножом напала на людей, сообщают информагентства.
Присшествие случилось утром 17 июня в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер на юго-востоке Франции, известно о двух раненых. Пострадавшими оказались клиент и кассир магазина. Их травмы расцениваются как легкие.
Очевидцы сообщают, что 24-летняя женщина при нападении выкрикивала "Аллах Акбар". По факту произошедшего начато расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN