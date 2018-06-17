17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции женщина с ножом напала на людей, сообщают информагентства.

Присшествие случилось утром 17 июня в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер на юго-востоке Франции, известно о двух раненых. Пострадавшими оказались клиент и кассир магазина. Их травмы расцениваются как легкие.

Очевидцы сообщают, что 24-летняя женщина при нападении выкрикивала "Аллах Акбар". По факту произошедшего начато расследование.-0-