Во французском Нанте не стихают беспорядки после убийства полицейским местного жителя

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нанте (Франция) не прекращаются беспорядки из-за смертельно ранения полицейским безоружного молодого водителя. Об этом сообщают информагентства.
Митингующие требуют наказать виновных в случившемся.
В ночь на 5 июля группа радикально настроенных людей принялась устраивать погромы, поджигать машины и бить витрины. Правоохранители сообщили, что за ночь в Нанте были сожжены 40 автомобилей. После этого были задержаны 11 человек, среди которых четверо несовершеннолетних.
Прокурор Нанта Пьер Сеннес заявил, что в данный момент сотрудник французской полиции, который применил служебное оружие и застрелил молодого человека во время проверки документов, помещен под стражу. Следователи проводят допрос, по результатам которого ему могут предъявить официальное обвинение.
Глава МВД Франции Жерар Колон осудил беспорядки и поручил восстановить порядок на улицах города Нанта.
В город 5 июля срочно прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Ранее сообщалось, что беспорядки в Нанте начались в ночь на 4 июля, после того как полицейский застрелил 22-летнего мужчину на авто, отказавшегося остановиться и пытавшегося наехать на патрульных. По некоторым данным, погибший с прошлого лета находился в розыске по обвинению в грабеже и разбойном нападении.-0-
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