Во льдах Арктики нашли множество микропластика

Группа немецких ученых обнаружила во льдах Арктики микропластик в больших концентрациях. В пробах замороженной морской воды нашли около 17 его видов. Об этом сообщает ТАСС.

Микропластик, найденный во льдах, - частицы диаметром не более 5 мм. Специалист Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) Илька Пекен, возглавившая исследование, отметила, что частицы таких размеров часто попадают в организм обитателей морских глубин.

Немецкие ученые исследовали образцы льда из пяти зон Северного Ледовитого океана весной 2014 года и летом 2015 года.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что судоходство и рыболовство оказывают свое влияние. Частицы микропластика теперь находят всюду на поверхности Мирового океана.

Впервые термин “микропластик” использован в 2004 году британским биологом Ричардом Томпсоном. Гранулы микроскопических размеров не отсеиваются очистными сооружениями. В воде пластик впитывает токсичные вещества и оказывается опасным для живых существ.