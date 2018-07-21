Во Вьетнаме 10 человек погибли из-за наводнений

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли десять человек, 12 пропали без вести, сообщают РИА-Новости.

Тайфун "Сон-Тинь" ослаб до категории тропического шторма, однако стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама. Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тыс. га рисовых полей затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

Больше всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни восьми человек, еще шесть ранены, десять считаются пропавшими без вести.-0-