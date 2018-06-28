Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 22 человека

28 июня, Ханой /БЕЛТА - ТАСС/. Наводнения на северо-западе Вьетнама, продолжавшиеся с конца прошлой недели, стали причиной гибели 22 человек, еще 9 человек пропали без вести. Об этом сообщили в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Наиболее серьезно от паводка пострадали провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг, а также некоторые районы провинций Тхайнгуен и Йенбай. По предварительным данным, там наводнения и оползни частично или полностью разрушили около 1,5 тыс. жилых домов, уничтожили более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, привели к гибели свыше 6 тыс. голов домашней птицы и скота. Паводок повредил плотины и затопил многие участки автомобильных дорог, в результате чего было серьезно нарушено транспортное сообщение в северо-западном регионе. Материальный ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 458 млрд донгов (около $20 млн).

Пострадавшие районы посетила чрезвычайная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Чинь Динь Зунгом. Он подчеркнул важность оказания своевременной помощи семьям, оказавшимся в заложниках стихии. Всем пострадавшим, по его словам, предоставляется временное жилье и продовольствие. Местные власти принимают все меры для нормализации ситуации в районах, подвергшихся ударам стихии.-0-