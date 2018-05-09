9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный парад в честь 73-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве, сообщают информагентства.

Парад принимал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны, представители общественных организаций и иностранные гости. На параде присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Перед проходом сухопутных войск и проездом военной техники Владимир Путин поблагодарил и поздравил ветеранов. "Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - сказал он. "Война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть", - подчеркнул президент.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

В этом году в Параде Победы в Москве приняли участие более 13 тыс. человек, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Среди новинок военного парада - пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолета-перехватчика МиГ-31К, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор".-0-

Фото ТАСС