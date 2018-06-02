Военный самолет разбился в Иране

В иранской провинции Исфаган разбился истребитель ВВС страны.

У истребителя возникли технические неполадки после вылета с воздушной базы Шахид Бабаи в Исфагане на тренировочном полете, и в полдень 2 июня он разбился вблизи села Хасанабад.

В кабине самолета находились два пилота. Им удалось катапультироваться. После приземления оба летчика госпитализированы в больницу.