Военный самолет разбился в Иране

В иранской провинции Исфаган разбился истребитель ВВС страны.
У истребителя возникли технические неполадки после вылета с воздушной базы Шахид Бабаи в Исфагане на тренировочном полете, и в полдень 2 июня он разбился вблизи села Хасанабад.
В кабине самолета находились два пилота. Им удалось катапультироваться. После приземления оба летчика госпитализированы в больницу.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN