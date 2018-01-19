Восемь человек погибли в ФРГ из-за штормового циклона

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за штормового циклона в Германии достигло восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство ДПА.
Ранее сообщалось о шести погибших.
На Германию 18 января обрушился циклон "Фридерике", скорость ветра достигала 44 м/с. На западе страны из-за стихии были повалены тысячи деревьев, ряд дорог засыпало снегом, некоторые населенные пункты временно остались без электричества, в отдельных федеральных землях не работали школы и детские сады.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn 18 января полностью остановил движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. Сегодня составы возобновили движение, но с задержками.
Есть погибшие и в соседних с Германией странах: в Бельгии из-за последствий непогоды погиб один человек, в Нидерландах - три.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4312 BYN
|2.422 BYN
|2.432 BYN
|USD
|1.9787 BYN
|1.975 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.4985 BYN
|3.48 BYN
|3.505 BYN