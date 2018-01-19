Восемь человек погибли в ФРГ из-за штормового циклона

Люди пытаются устоять на ногах на ветру. Фото Reuters

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за штормового циклона в Германии достигло восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство ДПА.

Ранее сообщалось о шести погибших.

На Германию 18 января обрушился циклон "Фридерике", скорость ветра достигала 44 м/с. На западе страны из-за стихии были повалены тысячи деревьев, ряд дорог засыпало снегом, некоторые населенные пункты временно остались без электричества, в отдельных федеральных землях не работали школы и детские сады.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn 18 января полностью остановил движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. Сегодня составы возобновили движение, но с задержками.

Есть погибшие и в соседних с Германией странах: в Бельгии из-за последствий непогоды погиб один человек, в Нидерландах - три.-0-