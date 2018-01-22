Восемь туристов заблокировало в швейцарской пещере

В одной из пещер, расположенных на территории Швейцарии, оказались заблокированы восемь немецких туристов. К месту происшествия прибыли спасатели, пытающиеся освободить оказавшихся в западне людей, передают информагентства.

Инцидент произошел в пещере Хеллох, что в долине реки Муота в швейцарском кантоне Швиц (Швейцарские Альпы). С туристами установили связь и выяснилось, что они оказались пленниками быстрого подъема уровня воды. Пострадавших в пещере нет, туристы обеспечены продовольствием и запасами воды.

Группа туристов (мужчины в возрасте от 25 до 55 лет) отправилась в поход в сопровождении опытного проводника. Планировалось, что они вернутся домой через двое суток, переночевав в пещере и проведя спелеологическую экскурсию.

Хеллох - самая протяженная в Европе пещера, ее длина составляет около 200 км, а глубина залегания достигает 939 метров.

Точные сроки спасения пока не называются.