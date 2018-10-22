Возбуждено уголовное дело после ДТП в Подмосковье с четырьмя погибшими

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, в котором погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД РФ.

Четыре человека погибли в Подмосковье в результате столкновения двух автобусов Источник в правоохранительных органах сообщил также, что в маршрутном такси находились 14 пассажиров и водитель.

"Следственным управлением УМВД России по Дмитровскому району по факту ДТП, произошедшего на автодороге А-108, ... возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель автобуса ПАЗ задержан.

21 октября в Дмитровском районе Московской области на трассе А-108 столкнулись автобус ПАЗ и маршрутное такси марки Iveco с пассажирами. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель ПАЗ, который при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли четыре человека и еще десять пострадали, все они находились в микроавтобусе.-0-