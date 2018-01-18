Возле полицейского участка шведского Мальме прогремел взрыв - СМИ

В непосредственной близости от одного из полицейских участков, расположенных в городе Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв. Об этом сообщают новостные агентства.

В результате инцидента никто не пострадал. Источник взрыва пока не установлен. Возможно, это ручная граната.

Сообщается о повреждении нескольких автомобилей, припаркованных в непосредственной близости от здания.

На месте инцидента работают полицейские и эксперты-взрывотехники.