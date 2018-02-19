Возможности сотрудничества русскоязычных СМИ и проблемы современной журналистики обсуждаются в Тель-Авиве

19 февраля, Тель-Авив /Корр. БЕЛТА/. Новые перспективы для сотрудничества, острые проблемы современной журналистики, использование возможностей социальных медиа и конкуренция с ними традиционных СМИ, а также особенности освещения событий в зонах межгосударственных конфликтов обсуждаются в Тель-Авиве. Здесь с участием представителей средств массовой информации из порядка 30 стран мира проходит круглый стол "Русские медиа: пространство, тенденции, перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП). На круглый стол приглашены также члены российского ЦИК Василий Лихачев и Александр Клюкин, представители политических и общественных кругов Израиля: депутат Кнессета Ксения Светлова, пресс-секретарь Министерства обороны Элина Бардач-Ялова, главный ученый Министерства алии и интеграции Зеэв Ханин, пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман и другие.

Как отметил президент ВАРП Виталий Игнатенко, в нынешнем году состоится XX Всемирный конгресс русской прессы - этот международный форум за годы своего существования зарекомендовал себя как авторитетная площадка, открытая для обсуждения различных профессиональных вопросов. В настоящий момент прорабатывается повестка дня конгресса, которая охватит широкий круг тем и привлечет ведущих медиаэкспертов из самых разных уголков мира.

Дискутируя о конкуренции между традиционными и новыми медиа, ряд участников круглого стола высказал мнение, что печатные СМИ и электронные новостные площадки сегодня должны в своих интересах максимально эффективно использовать все возможности социальных сетей, оперативно адаптируя тексты и визуальный контент, а не сетовать на сложности сосуществования.

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман в свою очередь подчеркнул, что печатным СМИ следует сосредоточиться на существенном повышении качества и нетривиальной подаче публикуемых материалов - это позволит им вполне успешно в наши дни соперничать с интернет-медиа.

Представители ЦИК Российской Федерации ответили на вопросы медиаэкспертов относительно проведения нынешней президентской избирательной кампании, в том числе организации голосования на участках, расположенных за рубежом. Во время беседы было отмечено, что к выборам Президента России проявляют внимание и интерес международные организации, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, Содружество Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. По предварительным данным, только БДИПЧ ОБСЕ направит в Российскую Федерацию 500 наблюдателей.

Всемирная ассоциация русской прессы, созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас в более чем 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.-0-