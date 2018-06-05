Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США ученые смогли с помощью новой терапии вылечить женщину от рака груди, перешедшего в терминальную стадию. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что по новому методу лечения в кровь женщины закачали 90 млрд иммунных клеток. Лечением занималась команда ученых из Национального университета США по исследованию рака.

Два года назад медики сообщили Джуди Перкинс из Флориды страшную новость: ей осталось жить три месяца. Рак распространился по всему телу, только в печени Джуди были опухоли размером с теннисный мяч. Сегодня в ее организме нет и следа раковой опухоли.

Джуди вспоминает, как ей после процедуры показали томографический снимок: все врачи "чуть ли не прыгали от радости", рассказывает она. Тогда ей впервые сказали, что у нее есть шанс на выздоровление.

Новую технологию называют живым лекарством. Препарат делают из собственных клеток пациента. "Мы говорим о самом персонализированном виде лечения, который только можно представить", - отмечает глава отдела хирургии университета доктор Стивен Розенберг.

Опухоль каждого пациента исследуют на генетическом уровне, чтобы определить те мутации, благодаря которым можно сделать рак видимым для иммунной системы человека. В случае 49-летней Джуди, в ее опухоли были идентифицированы 62 генетических аномалии, четыре из которых ученые смогли использовать, чтобы атаковать опухоль. Следующий этап - охота. Иммунная система пациента уже атакует рак, но проигрывает. Поэтому врачи анализируют лейкоциты в крови пациента и выделяют среди них те, которые способны бороться с раком. Затем в лаборатории в огромных количествах создаются похожие белые клетки.

Медики говорят, что лечение пока экспериментальное, однако в будущем оно может совершить переворот в медицине.

Между тем пока у ученых есть только результаты лечения одной пациентки. Чтобы начать применять подобную методику более широко, нужно обширное тестирование.-0-