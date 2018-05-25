Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться 12 июня

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 12 июня, сообщают информагентства.

Ранее Белый дом объявил об отмене двустороннего саммита в Сингапуре. "Посмотрим, как пойдет. Это может даже быть 12-е (июня). Мы сейчас с ними говорим. Они очень хотят это сделать, и нам бы хотелось это сделать", - цитирует Трампа BBC News.

24 мая американский президент обвинил КНДР в "открытой враждебности" за отмену запланированного саммита. Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном в любое время и в любом формате. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван подчеркнул, что Пхеньян глубоко сожалеет о решении Вашингтона отказаться от переговоров.-0-