Второй тур президентских выборов проходит на Кипре

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кипре сегодня стартовал второй тур президентских выборов, сообщают информагентства.
На пост главы государства претендуют действующий президент Никос Анастасиадис и бывший министр здравоохранения Ставрос Малас, которого поддерживает левая партия AKEL (Прогрессивная партия трудового народа).
В первом туре никто из кандидатов, а всего их было 9, не смог набрать 50% голосов избирателей. Так, за Никоса Анастасиадиса проголосовало 35,5% избирателей, за Ставроса Маласа - 30,25%. Во втором туре победит тот, кто получит большее число голосов.
Ожидается, что первые итоги голосования будут известны сегодня вечером.-0-
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