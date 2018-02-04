Второй тур президентских выборов проходит на Кипре

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кипре сегодня стартовал второй тур президентских выборов, сообщают информагентства.

На пост главы государства претендуют действующий президент Никос Анастасиадис и бывший министр здравоохранения Ставрос Малас, которого поддерживает левая партия AKEL (Прогрессивная партия трудового народа).

В первом туре никто из кандидатов, а всего их было 9, не смог набрать 50% голосов избирателей. Так, за Никоса Анастасиадиса проголосовало 35,5% избирателей, за Ставроса Маласа - 30,25%. Во втором туре победит тот, кто получит большее число голосов.

Ожидается, что первые итоги голосования будут известны сегодня вечером.-0-