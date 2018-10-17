ВВС США подтвердили гибель американского военного при крушении самолета в Украине

17 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. ВВС США подтвердили, что во время катастрофы украинского самолета Су-27 в Винницкой области Украины погиб американский служащий. Информацию подтвердили в Командовании ВВС США в Европе и Африке.

Более детальной информации американское командование не предоставило, пообещав сообщать о новых подробностях в процессе расследования катастрофы.

Самолет Су-27 разбился 16 октября в Винницкой области Украины во время международных военных учений "Чистое небо-2018". Вследствие авиакатастрофы погибли два пилота.-0-