ВВС США подтвердили гибель американского военного при крушении самолета в Украине

17 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. ВВС США подтвердили, что во время катастрофы украинского самолета Су-27 в Винницкой области Украины погиб американский служащий. Информацию подтвердили в Командовании ВВС США в Европе и Африке.
Более детальной информации американское командование не предоставило, пообещав сообщать о новых подробностях в процессе расследования катастрофы.
Самолет Су-27 разбился 16 октября в Винницкой области Украины во время международных военных учений "Чистое небо-2018". Вследствие авиакатастрофы погибли два пилота.-0-
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