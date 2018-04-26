26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы премьер-министра в Армении состоятся 1 мая. Об этом говорится в заявлении председателя Национального собрания (НС) Ары Баблояна, опубликованном на официальном сайте НС.

"Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12.00 на созываемом силой закона специальном заседании НС", - говорится в заявлении.

Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля на фоне массовых акций протеста в стране. Серж Саргсян также покинет пост председателя Республиканской партии Армении.-0-