Взрыв у аэропорта Болоньи: один человек погиб, 55 ранены

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва и последующего пожара возле аэропорта итальянского города Болонья один человек погиб, как минимум 55 получили ранения, сообщают информагентства.

Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи, пострадали 20 человек Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Болоньи. По предварительным данным, грузовой автомобиль, который перевозил химикаты, попал в ДТП.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По данным медиков, множество людей получили осколочные ранения, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, грузовой автомобиль, перевозивший химикаты, попал в ДТП. В результате произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на рядом стоящие автомобили.

Отмечается, что взрыв не затронул аэропорт Болоньи, рейсы осуществляются по расписанию.-0-