Взрыв у аэропорта Болоньи: один человек погиб, 55 ранены

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва и последующего пожара возле аэропорта итальянского города Болонья один человек погиб, как минимум 55 получили ранения, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По данным медиков, множество людей получили осколочные ранения, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, грузовой автомобиль, перевозивший химикаты, попал в ДТП. В результате произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на рядом стоящие автомобили.
Отмечается, что взрыв не затронул аэропорт Болоньи, рейсы осуществляются по расписанию.-0-
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