Взрыв в Афганистане: новые подробности

Появились новые подробности о взрыве в мечети в Афганистане, о котором сообщалось ранее. По утверждению представителя местной полиции, жертвами взрыва в афганском городе Хост стали не менее 13 человек, 31 человек пострадал. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

Скорее всего, взорвалась взрывчатка, оставленная в мечети накануне, а не террорист-смертник. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.