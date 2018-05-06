Взрыв в Афганистане: новые подробности

Появились новые подробности о взрыве в мечети в Афганистане, о котором сообщалось ранее. По утверждению представителя местной полиции, жертвами взрыва в афганском городе Хост стали не менее 13 человек, 31 человек пострадал. Не исключено, что число погибших может увеличиться.
Скорее всего, взорвалась взрывчатка, оставленная в мечети накануне, а не террорист-смертник. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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