Задымление двигателя произошло при посадке самолета в Казахстане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из двигателей самолета авиакомпании Air Astana задымился в столице Казахстана при посадке воздушного судна, следовавшего рейсом из Атырау, Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана на официальной странице ведомства в Facebook.
Силами пожарной службы аэропорта задымление устранено. В самолете находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших среди них нет.-0-
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