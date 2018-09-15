Задымление двигателя произошло при посадке самолета в Казахстане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из двигателей самолета авиакомпании Air Astana задымился в столице Казахстана при посадке воздушного судна, следовавшего рейсом из Атырау, Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана на официальной странице ведомства в Facebook.

Силами пожарной службы аэропорта задымление устранено. В самолете находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших среди них нет.-0-