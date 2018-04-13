Законопроект о контрсанкциях России поступил на рассмотрение Госдумы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" поступил на рассмотрение Госдумы России. Как сообщает ТАСС, информация об этом опубликована сегодня в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех парламентских фракций и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. В соответствии с документом правительству России предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера. Указывается, что контрсанкции будут вводиться кабинетом министров по решению президента России Владимира Путина.

Как сообщает издание Kommersant, по плану документ может быть рассмотрен 8 мая, но российские депутаты не исключают внеочередного рассмотрения.

В качестве ограничительных мер предусматривается "запрет или ограничение ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства". Под эти же запреты попадают и лекарственные средства, однако оговаривается, что это не касается тех медицинских препаратов, аналоги которых не производятся в России.

Также предполагается формирование черных списков граждан США на въезд в Россию, составлять которые будет поручено МИД РФ, и введение запрета на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, предусмотрено "прекращение или приостановление международного сотрудничества России, российских юридических лиц с США, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под их юрисдикцией и (или) иных иностранных государств, в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли". Под ограничения также попадают технологическое оборудование и программное обеспечение, производимые в США. Отдельно прописывается запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества в России.

Законопроектом поручается федеральным и региональным органам исполнительной власти проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения аналогами российского и зарубежного происхождения (за исключением стран, поддерживающих политику США). Однако запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию России гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.

"Принятие проекта федерального закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене. Также, учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран, будут укрепляться экономические отношения РФ с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.-0-