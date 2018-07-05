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СМИ Беларуси

Застывающая лава вулкана увеличила площадь острова Гавайи

В мире 05.07.2018 | 09:29
Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь острова Гавайи увеличилась на 224 га, так как застывшие потоки лавы из вулкана Килауэа образовали новый участок суши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.

Как сообщает телекомпания Hawaii News Now, ссылаясь на данные Гавайской вулканологической обсерватории, застывшие потоки лавы одной из трещин на склоне вулкана Килауэа образовали холм высотой около 54 м.

Извержение лавы сопровождается подземными толчками, самый сильный из них 3 июля достигал магнитуды 5,1. По информации вулканологов, общее число подземных толчков в районе вулкана сократилось с 30-35 в час до примерно 10. Вблизи трещин, из которых изливается лава, периодически выпадает вулканический пепел. Специалисты предупредили, что сильный ветер может разносить его на большое расстояние и частицы пепла могут вызывать раздражение кожи.

Глава администрации острова Гавайи Гарри Ким подписал 3 июля распоряжение о продлении срока действия ЧП в районе, пострадавшем от извержения вулкана Килауэа. Это даст возможность эвакуированным из опасного района людям обращаться за помощью. Пока за федеральной помощью обратились 1 646 жителей острова.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Потоками лавы были разрушены сотни домов и построек, из окрестных районов эвакуированы несколько тысяч человек.

Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-

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извержение вулкана
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