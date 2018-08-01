Завершено опознание погибших в ЦАР журналистов - МИД России

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опознание погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) завершено, их личности подтверждаются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Мария Захарова сообщила, что тела погибших в ЦАР доставят в Россию в ближайшие дни. Она указала, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов. "Наше посольство и центральный аппарат МИД отправили запрос в посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический. Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности. При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", - отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.-0-