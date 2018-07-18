Жара в Японии: 12 человек погибли, 10 тыс. госпитализированы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за жары в Японии достигло 12 человек, около 10 тыс. госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что от жары погибли пять человек, еще 2 тыс. обратились за медицинской помощью.

Наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных районах Японии. Так, в префектуре Гифу столбик термометра поднимался выше 39 градусов Цельсия, что в Японии стало рекордным показателем с начала лета. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.

Отмечается, что большинство пострадавших - люди пожилого возраста, которые часто не следят, как долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.

В 2017 году из-за жары в Японии погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.-0-