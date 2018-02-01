Женщинам Саудовской Аравии разрешат работать в ресторанах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины Саудовской Аравии вскоре получат возможность работать в ресторанах и кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Saudi Gazette.

По данным издания, в ходе реализации первого этапа инициативы женщины получат пробную работу в 16 заведениях королевства. Также планируется создать комитет, который будет разрабатывать стратегию по вовлечению женщин в сферу общественного питания.

Отмечается, что уровень безработицы среди женщин в Саудовской Аравии на сегодня составляет 33%, притом что общий показатель по стране - 12%.

В Саудовской Аравии ранее женщины были лишены многих прав и свобод. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также включает меры, направленные на вовлечение женщин в общественную жизнь.-0-