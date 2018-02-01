Женщинам Саудовской Аравии разрешат работать в ресторанах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины Саудовской Аравии вскоре получат возможность работать в ресторанах и кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Saudi Gazette.
По данным издания, в ходе реализации первого этапа инициативы женщины получат пробную работу в 16 заведениях королевства. Также планируется создать комитет, который будет разрабатывать стратегию по вовлечению женщин в сферу общественного питания.
Отмечается, что уровень безработицы среди женщин в Саудовской Аравии на сегодня составляет 33%, притом что общий показатель по стране - 12%.
В Саудовской Аравии ранее женщины были лишены многих прав и свобод. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также включает меры, направленные на вовлечение женщин в общественную жизнь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.455 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9756 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5114 BYN
|3.512 BYN
|3.52 BYN