Жертвами авиакатасрофы на Мадагаскаре стали 5 человек

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мадагаскаре потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет авиакомпании Madagascar Trans Air, погибли пять человек, сообщают информагентства.

Авиакатастрофа произошла в окрестностях столицы Мадагаскара Антананариву. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

В настоящее время выясняются причины происшествия.-0-