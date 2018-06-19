Жертвами авиакатасрофы на Мадагаскаре стали 5 человек

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мадагаскаре потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет авиакомпании Madagascar Trans Air, погибли пять человек, сообщают информагентства.
Авиакатастрофа произошла в окрестностях столицы Мадагаскара Антананариву. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.
В настоящее время выясняются причины происшествия.-0-
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