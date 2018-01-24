Жертвами двойного теракта в Ливии стали 33 человека

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ливийском городе Бенгази во время двойного теракта погибли 33 человека, еще 71 человек ранен, сообщают информагентства.
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с одной из крупнейших мечетей города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и медики, неподалеку был подорван еще один автомобиль. В числе погибших оказался начальник следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
В Бенгази с мая 2014 года продолжаются боевые действия, которые начались после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале операции "Достоинство Ливии" по искоренению терроризма в стране.-0-
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