Жертвами двойного теракта в Ливии стали 33 человека

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ливийском городе Бенгази во время двойного теракта погибли 33 человека, еще 71 человек ранен, сообщают информагентства.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с одной из крупнейших мечетей города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и медики, неподалеку был подорван еще один автомобиль. В числе погибших оказался начальник следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Бенгази с мая 2014 года продолжаются боевые действия, которые начались после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале операции "Достоинство Ливии" по искоренению терроризма в стране.-0-