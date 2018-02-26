Жертвами крушения судна в Китае стали 5 человек

26 февраля, Чанша /БЕЛТА - Синьхуа/. Жертвами крушения судна в китайской провинции Хунань стали 5 человек. Об этом сообщили местные власти.
Судно для перевозки песка перевернулось на участке реки Юаньшуй в городе Чандэ. В момент аварии на борту находились шесть человек, одному из них удалось выжить. Тела пятерых погибших были извлечены из реки спасателями.
Причины происшествия выясняются.-0-
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