Жертвами теракта на военном параде в Иране стали 10 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При теракте на военном параде в Иране погибли 10 человек, сообщает информационное агентство Ирана Tasnim.

При нападении вооруженных людей в городе Ахваз на юге страны погибли 10 человек, в том числе журналист. Пострадал еще 21 человек. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии из-за огнестрельных ранений.

Теракт на военном параде в Иране: пострадали не менее 20 человек Местные власти обнародовали информацию о 20 раненых, они доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших есть ребенок.

По уточненной информации, огонь открыли четверо вооруженных людей. Двое из них убиты полицией, еще двое арестованы. Один из задержанных получил ранение.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.-0-