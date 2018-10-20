Жертвами взрывов в день выборов в Афганистане стали 15 человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и свыше 110 человек ранены в Афганистане в день выборов, сообщает агентство Pajhwok на странице в Twitter.

Избирательные участки открылись в 32 провинциях Афганистана. Граждане выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи страны. Охраняют участки более 70 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих. Они переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны радикального движения "Талибан", выступающего против проведения выборов. Возле участков прогремело несколько взрывов.

Местные телеканалы отмечают, что, несмотря на угрозы, афганцы активно принимают участие в выборах. В списки для голосования внесено 8,8 млн избирателей и 2,7 тыс. кандидатов.-0-