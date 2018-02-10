Историческая баржа "Луиза Катерина" затонула в центре Парижа

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жилая баржа из списков исторических памятников Парижа затонула в Сене, сообщают информагентства.

Баржа "Луиза Катерина", оборудованная дизайнером и архитектором Ле Корбюзье, затонула 10 февраля в Сене рядом с мостом Аустерлиц в центре Парижа. Баржа фигурировала в списке исторических памятников столицы. Там на протяжении последних лет велись работы по созданию музея.

Вода в Сене в последние недели из-за сильного паводка поднялась более чем на 5 м, из-за чего 70-метровая баржа сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. После снижения уровня воды баржа оказалась лежащей на суше. Ее отбуксировали на воду, однако через 15 минут она затонула. Возможной причиной этого могли стать повреждения корпуса. Когда вода в Сене опустится до ординара, баржу обследуют водолазы. Возраст ее превышает 100 лет.

Плоскодонная баржа первоначально использовалась для перевозки угля в Париж из Руана, расположенного ниже по течению Сены. В 1929 году судно приобрела Армия спасения. Архитектору и дизайнеру Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри) поручили переоборудовать ее в плавучий приют для бездомных. Приют начал работать в Париже с 1930 года и принимал бездомных в основном в зимнее время. На судне были оборудованы спальные комнаты на 160 мест, обширный зал столовой. В 2008 году ее признали памятником истории Парижа и решили создать там музей.-0-