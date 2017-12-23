Житель Канады выиграл в лотерею 47 млн долларов

Житель канадской провинции Квебек стал счастливым обладателем 60 млн канадских долларов (что эквивалентно 47 млн американских). Имя счастливчика, выигравшего в национальную лотерею Lotto Max, пока не разглашается, передают информагентства.
Выигрышными номерами стали 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36. Согласно правилам канадских лотерей, для получения выигрыша нужно предъявить билет и не препятствовать тому, чтобы имя победителя стало достоянием общественности.
В рождественском розыгрыше также спрятали 32 утешительных приза - по 780 тыс. долларов каждый. 16 из них, как сообщают организаторы, уже разыграли.
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