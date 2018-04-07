Жители Канады собрали $328 тыс. в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды, попавшей в ДТП

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Канады собрали уже более 419 тыс. канадских долларов ($328 тыс.) в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды "Гумбольт Бронкос", автобус которой в пятницу попал в страшную аварию, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
Отмечается, что через один из онлайн фондов спустя 14 часов после трагедии (данные на 12:30 по времени Оттавы, 19:30 мск) собрано уже более 419 тыс. канадских долларов из запланированных 500 тыс. канадских долларов (более $390 тыс.). Все средства будут направлены семьям погибших и пострадавших спортсменов.
Авария произошла в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван). В автобусе находились 28 человек, в том числе водитель: 14 из них погибли, еще 14 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Причины ДТП устанавливаются.
На данный момент известно, что в аварии погиб главный тренер команды Дарси Хоган, также опознан один из хоккеистов. В юниорской команде "Гумбольт Бронкос" выступали 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.
Спортсмены ехали на матч с командой "Нипавин Хоукс". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава региона Саскачеван Скотт Мо и Федерация хоккея Канады выразили свои соболезнования родным и близким погибших игроков.-0-
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