Жоаким Торра избран главой правительства Каталонии

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Каталонии избрали депутата Жоакима (Кима) Торру на пост главы правительства региона, сообщает ТАСС.

В ходе дебатов Торру, чья кандидатура была выдвинута группой "Вместе за Каталонию", получил поддержку простого большинства голосов: 66 депутатов высказались в его пользу, 65 были против, четверо воздержались.

Дебаты, завершившиеся избранием Жоакима Торру, стали вторыми по счету. Во время первого заседания 12 мая ему не удалось набрать достаточного количества голосов.

Избрание Торры стало возможным благодаря группе "Вместе за Каталонию", партии "Левые республиканцы Каталонии", а также решению воздержаться при голосовании сторонников партии "Кандидаты за народное единство".

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон поздравил депутата Жоакима (Кима) Торру с избранием на пост руководителя автономии.

Парламентские выборы в Каталонии прошли 21 декабря 2017 года, однако из-за политических разногласий и судебных процессов в отношении отдельных депутатов для избрания нового лидера региона потребовалось несколько месяцев. Ранее на эту должность претендовал покинувший Испанию экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, но по решению Конституционного суда политик был лишен возможности занять пост лидера автономии.-0-