Значительная часть Венесуэлы осталась без света из-за аварии на электростанции

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительная часть штатов Венесуэлы остались без электричества из-за крупной аварии на одной из электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра электроэнергетики Боливарианской Республики Луиса Мотта.
Инцидент произошел на электростанции "Ла-Ареноса" в штате Карабобо. Без электричества остались 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также жители Каракаса и его пригородов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.46 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1177 BYN
|2.112 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2257 BYN
|3.212 BYN
|3.23 BYN