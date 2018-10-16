Значительная часть Венесуэлы осталась без света из-за аварии на электростанции

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительная часть штатов Венесуэлы остались без электричества из-за крупной аварии на одной из электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра электроэнергетики Боливарианской Республики Луиса Мотта.

Инцидент произошел на электростанции "Ла-Ареноса" в штате Карабобо. Без электричества остались 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также жители Каракаса и его пригородов.-0-