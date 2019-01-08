Азербайджанский фотограф вошла в число лучших Британского Королевского общества

Известный фотограф National Geographic Рена Эфенди (Rena Effendi) вошла в число ста лучших UK's Royal Photographic Society по итогам 2018 года, сообщает Trend .

Основанное в 1853 году в Лондоне Королевское фотографическое общество (Royal Photographic Society) является одним из старейших в мире. Ныне в общество входит около 80 тыс. фотографов со всего света.

Рена Эфенди родилась 26 апреля 1977 года в Баку. Окончила Азербайджанский государственный университет языков, работала переводчиком и увлекалась живописью, которая и привела ее к фотографии. Занимается документальной фотографией с 2001 года. Ее работы не раз отмечались в Азербайджане и на международных конкурсах и фестивалях самыми высокими призами. Является лауреатом многочисленных премий. Персональные выставки проходили в Великобритании, Германии, Греции, Италии, Швейцарии, Франции, США, Турции, Нидерландах и т.д.-0-