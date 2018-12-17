Гран-при "Формулы 1" в Азербайджане признан зрителями одним из лучших

Гран-при "Формулы 1" в Азербайджане вошел в тройку лучших гонок минувшего сезона по версии зрителей, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт "Королевских гонок".

В голосовании приняли участие свыше 16 тыс. человек. Гонка в Азербайджане заняла второе место сразу после Гран-при в США. Замыкает тройку этап в Великобритании.

Гран-при в США набрали 30% голосов, гран-при Азербайджана - 13%, гонки в Великобритании - 9%, гран-при Германии - 8%, этап, проходивший в Австрии - 6%.

Напомним, что 27-29 апреля текущего года в Баку состоялись гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Следующие гонки "Формулы 1" состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.-0-