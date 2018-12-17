Гран-при "Формулы 1" в Азербайджане признан зрителями одним из лучших

Гран-при "Формулы 1" в Азербайджане вошел в тройку лучших гонок минувшего сезона по версии зрителей, сообщает
В голосовании приняли участие свыше 16 тыс. человек. Гонка в Азербайджане заняла второе место сразу после Гран-при в США. Замыкает тройку этап в Великобритании.
Гран-при в США набрали 30% голосов, гран-при Азербайджана - 13%, гонки в Великобритании - 9%, гран-при Германии - 8%, этап, проходивший в Австрии - 6%.
Напомним, что 27-29 апреля текущего года в Баку состоялись гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.
Следующие гонки "Формулы 1" состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.-0-
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