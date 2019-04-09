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Подарком для 10-миллионного жителя Азербайджана стала квартира

Азербайджан 09.04.2019 | 19:41
Фото официального сайта Президента Азербайджана
Фото официального сайта Президента Азербайджана

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подарком для 10-миллионного жителя Азербайджана стала квартира, сообщается на сайте азербайджанского президента.

Юбиляршей стала девочка по имени Мехрибан, появившаяся на свет 6 апреля в Республиканском перинатальном центре в Баку. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой встретились с ее родителями Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой. Азербайджанский лидер назвал рождение 10-миллионного жителя очень знаменательным событием в жизни азербайджанского народа и отметил, что за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,7 млн человек. "Это повышает силу, могущество нашей страны. Вместе с тем это демонстрирует, что в стране идет социально-экономическое развитие", - сказал президент Азербайджана.

Он вручил родителям ребенка сертификат и выписку на квартиру: "Это сертификат Гасановой Мехрибан Рауф гызы, 10-миллионного жителя нашей страны. Государство дарит вам квартиру. А это выписка на квартиру. На счет вашей малышки перечисляются также средства, используйте их в добрых делах".

Глава государства отметил, что это событие празднует весь азербайджанский народ. В честь маленькой юбилярши в Приморском национальном парке был организован концерт, который завершился салютом, а также в Баку прошли акции по посадке деревьев.-0-

Фото официального сайта Президента Азербайджана

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Азербайджан, дети, жилье
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