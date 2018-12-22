В Баку начались новогодние мероприятия

В Национальном приморском парке в Баку начались мероприятия по случаю наступления Нового года. Об этом сообщила глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Елмаргызы, передает Trend .

По ее словам, подготовка к празднику уже завершилась. "Жителей и гостей столицы ждут интересные сюрпризы, живая музыка. Праздничные мероприятия на бульваре будут интересны как детям, так и взрослым. Они будут продолжаться в приморском парке в течение двух недель», - рассказала Гюнай Елмаргызы.

Деревья на территории парка украшены гирляндами, за Кукольным театром установлена елка, а сбоку от театра создан украшенный гирляндами тоннель длиной 35, шириной 4,3 и высотой 5 м. В конце тоннеля, на расстоянии примерно 30 м установлен светящийся шар диаметром 5м.-0-