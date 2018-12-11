В Баку проходит выставка по случаю Международного дня прав человека

В Музейном центре в Баку 10 декабря представительство ООН в Азербайджане открыло выставку по случаю Международного дня прав человека и 70-летия Всеобщей декларации прав человека, сообщает Trend .

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, ООН, Милли Меджлис (парламента Азербайджана), гражданского общества, академических кругов и СМИ.

По словам выступившего на мероприятии резидент-координатора ООН в Азербайджане Гулама Исакзаи, принятием 70 лет назад во Франции Всеобщей декларации прав человек было утверждено превосходство этих прав, а также заявлено, что каждый имеет право на свободу независимо от религии, языка и пола.

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Гулам Исакзаи отметил, что документ переведен на более чем 500 языков, и добавил, что декларация имеет революционное значение. "Документ играет базовую роль в формировании прав человека в гражданской, социальной, экономической сферах. Декларация стала фундаментом для международных прав человека", - добавил резидент-координатор.

Вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова сказала, что сколько существует человечество, столько будут существовать и права человека. "Мы также должны вносить свой вклад в это дело", - подчеркнула вице-спикер.

Выставка по случаю Международного дня прав человека и 70-летия Всеобщей декларации прав человека продлится три дня.-0-