Второй спутник связи Азербайджана достиг тестовой орбиты

Телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 достиг своей тестовой орбиты, рассказали в ОАО "Азеркосмос". Об этом сообщает
Спутник будет находиться в тестовой эксплуатации примерно два месяца, после чего он будет размещен на своей окончательной орбите - 45 градусов восточной долготы.
"В начале следующего года спутник будет передан в управление "Азеркосмоса" и начнется его коммерческая эксплуатация", - рассказали в ОАО "Азеркосмос".
Спутник Azerspace-2 станет резервным для первого спутника Azerspace-1 и позволит "Азеркосмос" расширить географию охвата и спектр оказываемых услуг. Запуск Azerspace-2 был осуществлен со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра 26 сентября 2018 года ракетоносителем Ariane 5 французской компании Arianespace. Спутник предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг. В зону его обслуживания входят страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Первый спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы 8 февраля 2013 года. Запуск спутника был осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.-0-
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