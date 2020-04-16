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16 апреля 2020, 10:35
Елена Еловик

Адреса, пароли, явки!

Елена Еловик
Елена Еловик
Редактор отдела газеты "7 дней"

Вместе с коронавирусом молниеносно разлетается и еще одна вредоносная зараза – фейки. Средства массовой информации в погоне за рейтингами, просмотрами, индексами цитируемости не гнушаются распространять подобные очаги инфекции в медиапространстве.

Сто раз оговорено, что журналисты и блогеры должны играть по правилам – гласным и негласным, установленным законом о СМИ и профессиональной этикой. Однако некоторым, похоже, такая юридическая регуляция и стандарты до фонаря. Главное – квакнуть быстрее других, а дальше и трава не расти. К примеру, один сетевой белорусский ресурс под общий коронавирусный шумок взял да и похоронил мужчину, который оказался… живым. Мининформ вынес письменное предупреждение. А те вместо того, чтобы затихнуть (благо, штраф не влепили!), еще оправдываться стали: мы не хотели, тетя Клава сказала, а мы поверили…

В страшном сне не присниться, что похожая информация могла бы просочиться в авторитетные ресурсы. Безусловно, в оперативности эти издания и каналы иногда проигрывают, потому что редакции подвергают многократной проверке каждый слух и каждый чих. Зато факт, прошедший многократную экспертизу, как говорят коллеги, "отлит в гранит".

В соцсетях в разгар пандемии коронавируса фейков тьма. Причем активизировались как те, кто стригут с них политические дивиденды, так и желающие хайпануть, привлечь к себе внимание, а также люди, у которых по весне наблюдается обострение психических заболеваний. Намедни в "Фейсбуке" одна наша барышня вопит: "Витебск окружен автоматчиками!". Собеседники уточняют: сама видела или приснилось? "Очевидец", словно не замечая вопроса, соскакивает на другую тему, желая (после столь горячего заявления!) всем нам… мира, добра и здоровья! Что это было? Черный юмор? Недомыслие? Узость ума? А вдруг какой-нибудь борзописец или Телеграм-канал возьмет да опубликует подобный бред. Конечно, ему потом пальчиком погрозят, заставят дать опровержение – но он тут же найдет оправдание, сославшись на экзальтированную "писательницу", причем не анонимную! С реальной фамилией и именем. С настоящим аккаунтом.

Неслучайно председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев поднял на днях тему информационной гигиены и скандально-провокационных выходок в интернет-пространстве. Учитывая социальную опасность инфодемии и низкую ответственность отдельных "коллег" по журналистскому цеху и разного рода графоманов перед обществом, он предложил преследовать фейкоделов в судебном порядке и требовать для них максимальной ответственности. Кстати, по закону штрафы составляют от 20 до 200 базовых величин (540–5400 рублей). Хотя дело не только в суммах исков (реклама их "отобьет"), но и в том, что на примере таких судебных разбирательств общество учиться быть более зрелым, мыслящим и неуязвимым к манипулятивному воздействию. Ведь под массовую истерию сегодня попадают вполне вменяемые и разумные люди.

Друг звонит неделю назад и сообщает, что его приятеля из Минска везут в больницу Борисова. Мозг тут же выдает резюме: ага, значит, в столице уже мест нет и ситуация критическая. Начинаю пытать "новостника": дай номер знакомого, хочу по-журналистски побеседовать. Вижу, дружок начинает юлить, выкручиваться, типа не совсем приятель да и номера не сохранил… Как потом оказалось, это был знакомый знакомого, да и то сию параноическую "инфу" в… интернете прочитал. За сердце хватаюсь: выходит, даже сообщение, исходящее от ближнего своего, приходится фильтровать и отсеивать. Ну как в известном советском анекдоте: "Правда, что вы в лотерею "Волгу" выиграли три дня назад?" "Правда, Абраша. Только не три дня назад, а неделю… И только не "Волгу", а три рубля. И не в лотерею, а в домино. И не выиграл, а проиграл".

Обидно, что в ловушку угодил друг, которого знаю как весьма смышленого и прошаренного человека. Он знает все и про Баха, и про Фейербаха. Помогает мне ликвидировать пробелы в IT-грамотности и осваивать различные программы. Да и не раз обсуждали с ним разные приемы манипуляции, смеясь над простодушными людьми. А тут сам прокололся! Что говорить о других, земных, доверчивых, как дети, – читателях, зрителях и слушателях. Столкнувшись со зверем по имени COVID-19, они готовы верить даже в чистый вымысел и купиться на откровенный фейк.

Прислали по "Вайберу" картинку – любитель- оператор снимает с балкона видео: люди в желтых комбинезонах стройным рядом идут по улицам, визжат сирены… Голос за кадром сообщает, что все это происходит в одном из белорусских городов. Отправила присланный сюжет знакомым для проверки подлинности – стопроцентный фейк! Однако не каждый станет напрягаться и проводить утомительную экспертизу. Клиповое сознание, на котором растет молодежь, стремится к упрощению, привыкая оперировать несложными примитивными конструктами.

Как быть? Прежде всего не поддаваться панике, включать мозги и анализировать все, что читаешь и видишь. Если не назван источник информации, а ссылка идет на "компетентные круги", анонимных американских или российских вирусологов, то, скорее всего, следует насторожиться. И действовать по известной формуле: адреса, пароли, явки! Нет их – держи ухо востро!

Сегодня в ходу не просто фейки, а так называемые дипфейки, которые маскируются под реальную информацию и подразумевают тонкое манипулирование. К примеру, доморощенные косметологи под видом врачей начинают снабжать народ эксклюзивными советами по профилактике или лечению COVID-19. Обыватель, который хорошо реагирует на ключевое слово "врач", готов прислушиваться к голосу бесплатных "помощников". Или вот еще "загадка для ума". В интернете гуляет видео, где в реальную картинку вмонтирован сюжет из художественного фильма о непобедимой мафии. Караваны отполированных гробов, по замыслу авторов, должны навести на мысль, что событие происходит в конкретном итальянском городе, который, замечу, реально подвергся коронавирусной атаке. Что в голове у таких людей? Полнолуние тому виной? Обострение? Не знаю. Ясно лишь одно – здравомыслием здесь и не пахнет.

Неужели, чтобы остановить подобный "инфомор", нужно на время отключить соцсети и отдельные мессенджеры?! Но боюсь, что это уже не вариант… А скорее реальный сценарий апокалипсиса…

Сегодня в ходу не просто фейки, а так называемые дипфейки, которые маскируются под реальную информацию и подразумевают тонкое манипулирование.

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