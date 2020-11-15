Еще в первую волну коронавируса тяжелых пациентов в Беларуси начали лечить плазмой крови переболевших COVID-19. На сегодня эффективность метода оценивается на уровне 60-70%. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на этом не остановились и сейчас из донорской плазмы разрабатывают лекарственный препарат - антиковидный иммуноглобулин. Это достаточно перспективное направление в борьбе с коронавирусом, уверен директор центра, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко.

Совместно с РНПЦ эпидемиологии и микробиологии планируются дополнительные исследования по постановке реакции нейтрализации коронавируса SARS-Cov-2, в ходе которых будет оцениваться эффективность произведенного лекарственного препарата против живой вирусной культуры. "Мы оценим вируснейтрализующее действие иммуноглобулина по сравнению с плазмой. Эффект должен оказаться значительно выше, поскольку при производстве лекарственного средства происходит концентрация иммуноглобулинов. Более того, препарат будет избавлен от тех побочных действий, которые возможны при переливании плазмы", - отметил Федор Карпенко.

Он пояснил, что для использования плазмы переболевших есть как показания, так и противопоказания. Например, ее нельзя переливать пациентам с хронической сердечной недостаточностью, с определенными параметрами свертываемости крови. Антиковидный иммуноглобулин, как предполагается, будет иметь минимальное количество противопоказаний.

"Плазма переливается с учетом группы крови пациента. При разработке лекарственного средства из плазмы будут убраны белки альбумины, факторы свертывания крови, различные электролиты и даже вода. По сути, мы оставляем один иммуноглобулин, концентрируем его, проводим процедуру патогенредукции, ультрафильтрации, стерилизующей фильтрации и получаем универсальный препарат с минимальным количеством побочных эффектов и противопоказаний", - отметил директор центра.

Он заметил, что иммуноглобулины в медицине используются достаточно давно, в частности, для борьбы с клещевым энцефалитом, стафилококком. Другое дело, что до COVID-19 для лечения инфекций их применяли нечасто, поскольку появились эффективные антибиотики и другие препараты. Пока против коронавируса нет эффективных искусственно синтезированных лекарств, применение естественных антител, имеющих вируснейтрализующее действие, получаемых из плазмы крови, считается достаточно перспективным направлением.

Первые опытные образцы иммуноглобулина из донорской плазмы планируется выпустить в декабре. Работа ведется на площадке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. "Используем плазму, заготовленную нашим центром, и, возможно, некоторую часть - из областей", - отметил Федор Карпенко.

На сегодня донорами иммунной плазмы по всей республике стали уже более 2,3 тыс. человек, которые побороли коронавирус. Проведено более 3,5 тыс. донаций. Многие люди сдают плазму по несколько раз. С приходом второй волны коронавируса донорское движение вновь набирает активность.

"Одному реципиенту требуется от 2 до 10 доз плазмы с интервалом в 24 часа. На сегодня такая помощь оказана уже более 1,5 тыс. пациентам. Считаем, что эффективность лечения повысилась: врачи научились работать с плазмой, разработаны показания и противопоказаний к ее использованию. Эффективность метода мы оцениваем на уровне 60%-70%. То есть из 100 реципиентов состояние улучшается у 60-70", - сказал директор РНПЦ.

Специалисты центра продолжают отслеживать доноров. Заготовкой плазмы также занимаются во всех регионах страны. "Потенциальный донор или приходит к нам сам, предварительно записавшись, или мы приглашаем. Прежде всего проводим биохимический анализ крови, смотрим титр антител к S1 антигену коронавируса, результаты других исследований, электрокардиограмму, анамнез и после этого принимаем решение, может ли этот человек быть донором", - отметил Федор Карпенко.

Плазма без изменения своих свойств может храниться до трех лет. "За летний период, когда доноров было больше, чем потребность в плазме, мы создали резерв для прохождения карантинного хранения. Всего по республике дополнительно было заготовлено около 700 л плазмы, в том числе более 400 л у нас в центре, - сказал директор РНПЦ. - Пару недель назад, когда с приходом второй волны коронавируса появилась большая потребность в плазме, а доноров было недостаточно, мы ее размораживали, проводили процедуру патогенинактивации и предоставляли медучреждениям для переливания".

По всем нормативным актам - и международным, и белорусским - отдавать плазму на переливание можно только спустя шесть месяцев так называемой карантинизации. Это важно с точки зрения ее безопасности. Но если времени для карантинного хранения нет, как в этом случае, проводится достаточно дорогостоящая процедура патогенредукции, пояснил Федор Карпенко. В плазму добавляется определенный химический агент, облучается ультрафиолетом, после чего она отдается на переливание.

По наблюдениям белорусских трансфузиологов, антитела к коронавирусу вырабатываются чуть ли не у 100% переболевших. В некоторых случаях для их определения нужны тест-системы с очень высокой чувствительностью. "Исходно у тех людей, у которых было более тяжелое состояние, пневмонии, титр антител выше, но в дальнейшем многое зависит от возраста, исходной напряженности иммунитета, резервных возможностей организма", - отметил директор центра.

Как свидетельствует опыт семимесячной работы с донорами, такие антитела сохраняются на протяжении шести месяцев и более. "К нам регулярно приходят доноры, у которых с апреля-мая сохраняется достаточно хорошо выраженный титр антител. Поэтому я не могу сказать, что за три-шесть месяцев титры уходят в ноль, они сохраняются. У некоторых, действительно, титры исчезают за несколько месяцев", - добавил Федор Карпенко.

В июне-августе было проведено интересное исследование в ходе оценки коллективного иммунитета. "У 15% официально не болевших наших кадровых доноров крови и плазмы мы нашли иммуноглобулины G к SARS-Cov-2. Это говорит о том, что достаточно большое количество случаев инфекции COVID-19 протекает в бессимптомной форме. Это позволило нам дополнительно привлечь уже подготовленных регулярных доноров к донации иммунной плазмы", - сообщил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии.

В целом, по его словам, сегодня достаточно понятен патогенез заболевания, известно, как изменяется система свертывания крови, иммунный ответ. Благодаря этим знаниям эффективность лечения пациентов с COVID-19 значительно повысилась, в том числе благодаря иммунной плазме.

БЕЛТА.-0-